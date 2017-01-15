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Украинцы массово выбрасывают елки: как правильно утилизировать зеленых красавиц

15.01.17 18:54Сколько просмотров этой статьи11Сколько комментариев этой статьи0

После новогодних и рождественский праздников, украинцы массово избавляются от засохших елок, а торговцы хвойными деревьями устраивают стихийные свалки на окраинах города. Как можно утилизировать ставших ненужными зеленых красавиц?

Почти в каждом украинском дворе возле мусорных баков лежат по несколько елок. Когда деревьев наберется несколько десятков, работники ЖЭКа вывозят их.

Отслужившие елки просят свозить в зоопарки. По словам биолога зоопарка "Межигорье" Сергея Григорьева, за сутки звери употребляют до семи елок: некоторые едят сразу, другие еще час играют. "Она не является основным кормом. Это витаминное приложение, которое улучшает пищеварение", - добавил он, рассказав о водителе грузовика, который привез в зоопарк 700 елок, обеспечив деревьями домашних коз, антилоп, оленей и муфлонов на всю зиму.

В то же время Григорьев отметил, что киевляне также начали свозить усохшие елки в зоопарк. По его словам, стволами, которые остались после зверей в зоопарке, отапливают помещение, а пепел кладут в клетку к фазанов, которые очень любят купаться в нем.

Николаевский зоопарк просит горожан не выкидывать елки. "Не дайте хвойникам, срезанным на Новый год умереть напрасно! Праздники заканчиваются. Не выстраивайте ели и сосны под контейнеры, лучше привезите их в зоопарк. Наши животные скажут вам большое спасибо за вкусный корм, теплую подстилку и необычные ароматные игрушки!" - отмечает директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Добавим, завтра, 16 января, главную елку страны, установленную на Софийской площади, демонтируют. Сообщается, что торжественное закрытие елки состоится сегодня, 15 января. Елку распилят на кубы и пустят с молотка на аукционе. За продажу планируют выручить 49 тысяч гривен и передать лесничеству на выращивание новой елки.

Также сообщалось, что на новогодние праздники украинцы купили официально 510,9 тыс. хвойных деревьев на сумму 26,9 млн гривен.

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Воскресенье, 15.01.2017

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