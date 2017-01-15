На валютном рынке ждут доллар по 30 гривен

Этот уровень американская валюта может достигнуть уже в понедельник из-за праздников в США

Спасательная кампания, которую в конце недели Нацбанк устроил для гривни на межбанке, не помогла удержать курс доллара.

13 января валюта подорожала на безналичном рынке сразу на 37 копеек, и зафиксировалась в рамках 27,60-27,70 грн./$. На наличном рынке был достигнут рекордный максимум 29,0-29,50 грн./$ — его к обеду выставило несколько банков, некоторые из которых к вечеру поснижали свои цены продажи до 29,0-29,05 грн./$. Средняя же цена наличного рынка, достигавшая днем 28,85-29,0 грн./$, к вечеру просела до 28,80-28,95 грн./$

Небольшая коррекция наличных цен произошла благодаря откату на межбанке. Днем здесь фиксировался курсовой максимум января — 28 грн./$. Но после распродаж Нацбанка произошло небольшое укрепление гривни.

НБУ продавал валюту дважды на протяжении одного дня. Сначала провел обыкновенный аукцион для всех банков, на котором продал 67% от того, что у него попросили — $55,5 млн. А затем повторно вышел на торги, чтобы снабдить валютой избранные финучреждения: 20 банков, которых удостоили права покупать доллар в рамках процедуры «наилучший курс». Валюту получает тот из двадцатки, кто предложит НБУ наивысший курс — тоже конкурс.

Во второй заход продали 10 миллионов. И они дала свои результаты — курс доллара удалось откатить от критичной отметки.

Главный вопрос сейчас — как часто Нацбанк будет снабжать долларом рынок на будущей неделе? Банкиры говорят, что настроения экспортеров не изменились, и с понедельника в стране не станет больше доллара. Аграрии его по-прежнему придерживают, а того, что заводят в Украину металлурги, не хватает для межбанка. Кстати, это сегодня подтвердили и в НБУ.

«Сокращение валютного предложения связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности, он, в частности, заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды», — заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Если Нацбанк не продолжит распродавать свои золотовалютные резервы, то уже во вторник межбанк может выйти на 29 грн./$, а наличный рынок на 30 грн./$. На этот день из-за американского праздника может прийтись пик подорожания доллара на следующей неделе: 16 января в США будут отмечать День Мартина Лютера Кинга и из-за неработающих банков, наши экспортеры не получат выручку, которая должна продаваться 17 числа.

Но если НБУ станет главным поставщиком доллара на рынок, то цены на валюту вполне могут закрепиться на сегодняшнем уровне. На откат курса никто не надеется.

Виновата сезонность?

Эксперты активно комментируют причины резкого скачка курса гривни в последние дни.

Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook говорит, что подобная сегодняшней ситуации на валютном рынке страны является типичной для начала нескольких последних лет.

"В первой декаде января на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривни, связанная с ограниченным предложением иностранной валюты. Кроме того, в первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временным", - говорит председатель совета НБУ.

Среди других факторов, влияющих на обменный курс, он называет:

сезонность: как и каждый год, в это время снижается деловая активность, что приводит к сокращению объемов поступлений валютной выручки. В этом году накладывается еще и спад экономической активности, поступает меньше выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. Роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт;

предновогодние выплаты представителям бюджетной сферы и пенсионерам со стороны правительства;

значительная сумма средств, выплаченная субъектам предпринимательской деятельности через возмещение НДС;

оживление потребительского спроса среди населения.

При этом он допускает возвращение курса на прежние позиции благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры для украинских производителей.

"В случае чрезмерных колебаний НБУ будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Объем золотовалютных резервов в 3,7 месяца импорта будущего периода (15,5 млрд долл.) является достаточным для этого", - уверяют в НБУ.

Совет НБУ 17 января проведено заседание, где будет заслушана информация о состоянии валютного рынка Украины и предложения по его стабилизации.

Курс может быть гораздо выше 30

Экономист Виктор Скаршевский солидарен, что сейчас играет роль фактор сезонности.

Также он отмечает, что экспортеры придерживают валютную выручку, ожидая еще большего курса: "Это спекулятивная составляющая".

"В-третьих, ситуация с Платинум банк. Его банкротство привело к тому, что нужно выплатить 4,8 миллиарда гривен. Выплаты начнутся не раньше чем через месяц, но люди в ожидании дополнительной гривны на рынке пытаются купить доллары уже сейчас, потому что, как они думают, потом будет еще дороже. Это психологический фактор", - добавляет экономист.

Также он связывает курс с ситуацией с "Приватбанком", так как Минфин выпустил облигации на 107 млрд гривен, а еще до этого "Приват" получил от НБУ 25 млрд гривен на поддержание ликвидности.

"Сейчас в банке проблема с валютой и спрос на нее, может идти и от банка. Чтобы выплатить валютные депозиты банку нужно покупать валюту. Это психологический фактор, а также давление на обменный со стороны спроса", - отмечает Скаршевский.

Последним фактором он называет традиционные более высокие выплаты правительством из бюджета, что вывело на рынок много наличности.

"В том числе Нацбанк перечислил в декабре 12 млрд грн и авансов, были выплачены январские пенсии. Так как люди не верят в гривну, эта сумма пошла на валютный рынок. Это фактор увеличенного спроса на валюту из-за неразумной бюджетной политики", - отмечает эксперт.

Он предсказывает, что ситуация "более-менее выровняется" к весне, когда экспортеры будут больше продавать валюты.

"Но если брать тенденцию в целом, то среднегодовой курс может составить 30-31 гривен за доллар, если не будет сильных потрясений, в первую очередь, с "Приватбанком". Если же ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура, особенно по металлу (есть такие предпосылки) и продолжится монетизация облигаций на сумму 107 млрд грн в "Приватбанке", то курс может составить 33-35 гривны за доллар по году. И это без учета возможной паники", - прогнозирует Скаршевский.

Он уверен, что колебания будут в любом случае, но волатильность будет идти в сторону девальвации.