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Николаевская область: цены растут

15.01.17 10:48Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

За 2016 год на потребительском рынке Николаевской области цены выросли на 12,2% (по Украине, без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и части зоны проведения АТО – на 12,4%), за декабрь 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем – на 1,4% (на 0,9%).

По информации ГУ статистики в Николаевской области, за последний месяц минувшего года, среди продовольственных товаров существенно повысились в цене овощи – на 8,3%, а именно: огурцы, помидоры, перец сладкий – на 24,5%, капуста – на 7,6%, свекла, морковь, лук и грибы – на 5,4%, картофель – на 4,9%. Стоимость молока, сыра и яиц увеличилась на 5,8%, в т. ч. молоко выросло в цене на 7,7%, сметана – на 6,4%, сыр и творог – на 5,8%, яйца – на 4%, кисломолочная продукция – на 3,6%. Прирост цен на хлеб и хлебопродукты составил 2,1%, в частности, макаронные изделия повысились в цене на 3,6%, хлеб – на 2,3%, рис – на 1,8%, кондитерские изделия из муки – на 1,7%, мука и крупы – на 1,3%.

Алкогольные напитки подорожали на 8,2%, табачные изделия – на 1,3%.

Повышение цен в сфере транспорта на 0,7% вызвано увеличением стоимости проезда в такси на 6,4%, велосипедов – на 4,4%.

В сфере связи цены выросли на 2,6%, ресторанного и гостиничного бизнеса – на 1,8%, здравоохранения – на 1,2%, отдыха и культуры – на 1%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья стали стоить на 1,3% больше.

Вследствие сезонного снижения цен, одежда и обувь в целом стали обходиться потребителям на 2,2% дешевле.

Оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива, а также цены в сфере образования остались на стопроцентном уровне.

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