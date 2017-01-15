Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев

Они могут ловить рыбу и никогда не видят неба

Совсем недавно закончился рождественский пост, и на столах украинцев появились мясные блюда. Традиционно главное место занимает, конечно же, свинина: буженина, сало, домашняя колбаса и другие вкусности. Не зря свинью называют "сакральным животным Украины", ведь большинство украинцев не представляет свое меню без свинины, а количество блюд из нее исчисляется сотнями. Ученые говорят, что свинина стала основным блюдом наших предков в середине XIV — начале XV века, после того как монголо-татары завоевали раздробленную Киевскую Русь и на славянских землях на 240 лет воцарилось монголо-татарское иго.

Согласно историческим данным, хан Золотой Орды Батый принял мусульманскую веру в 1240-х годах, а государственной религией Орды ислам стал с 1320 года при хане Узбеке. Мусульманская вера запрещает употреблять в пищу свиней, считая их нечистыми животными. Поэтому ханские баскаки (сборщики дани) выгребали практически всю копытную живность, кроме свиней. Позже, в XVI веке, участились набеги татар и турок из Османской империи.

Именно эти факторы считаются основными причинами возникновения любви украинцев к свиному мясу. Сметливые предки, заметив отвращение, которое вызывает у захватчиков сало, натирали им и другие продукты, для того чтобы их сохранить от разграбления. Делались даже специальные сальные полотна, которые вывешивались перед погребом со съестными припасами для их защиты от правоверных.

Выращивание свиней оказалось намного менее затратным, чем разведение, например, овец, а свиное мясо почти вдвое калорийнее говядины и баранины. Сало, в отличие от мяса, прекрасно хранится в засоленном виде даже летом. Также 70% живого веса свиньи — это мясо и сало, и лишь 30% — кости, кишечник и другие отходы, в то время как у коровы мяса — 55%, а костей и остального — 45%. И это не все: свинья имеет примерно такой же состав крови, физиологию пищеварения, как и человек. Она болеет теми же болезнями, и лечить ее можно теми же лекарствами и почти в тех же дозах, что и людей. Это позволяет ученым-медикам отыскать и точно дозировать новые препараты. Знания о воздействии радиации, алкоголя и наркотиков на организм человека были получены в опытах, проведенных на свиньях. Сейчас, по данным Госстатистики, в Украине насчитывается 7,3 млн голов свиней, или по одной на шестерых жителей страны. Из них 60% в частных хозяйствах, 40% — на фермах. Это немного, ибо в советские времена в Украине насчитывалось свыше 20 млн голов, или каждая третья свинья СССР выращивалась у нас и шла на стол всему Союзу.

НЕ САЛОМ ЕДИНЫМ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ

ЗАПАД: МАЦИК, ВЕДДЕРЕЙ И ОМАЧКА

В каждом уголке страны есть свои яства из свинины. На Ровенщине популярен мацик — вяленое мясо в свином желудке, в Закарпатье мачанка или омачка — обрезки мяса и сала в соусе из муки, грибов, овощей и пряностей. А Хмельнитчина славится веддереем — картофельной колбасой в свиной кишке.

СЕВЕР И ЦЕНТР: ПИРОЖОК НАОБОРОТ И САЛО В ДЫМУ

Изюминка мяса в горшочках с Сумщины — наличие в нем свиной печенки, сыра, сметаны и перца, на Кировоградщине уважают крученики или "пирожки наоборот" — в мясо заворачиваются грибы, чернослив, картофель. Запорожцы гордятся капустняком с салом, а на Черкасчине коптят сало в дымоходе.

ВОСТОК: ДОНЕЦКИЕ КОТЛЕТЫ И ЛУГАНСКИЕ РУЛЕТЫ

Восток знаменит котлетой "по-донбасски": не из куриного, как "по-киевски", а из свиного фарша. В почете мясной рулет "по-лугански" из фарша, моркови и вареного яйца в сердцевине и сочное свиное мясо, запеченное с луком, чесноком и сладкими яблоками в фольге или рукаве.

17 ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ СВИНЕЙ

1.Самая крупная свинья в мире по имени Большой Билл жила в 1993 году в США, штат Теннесси. Ее вес достиг 1153 кг (обычно свиньи весят вчетверо меньше), длина 2,74 м, а высота в холке — 1,52 м.

2.Самая большая свинья в Украине пока не определена. Но зато у нас приготовлен самый большой в мире бутерброд с салом — весом 150 кг и длиной 150,7 м.

3.Самая маленькая свинья в мире — мини-майялино. Она была выведена итальянцем Стефанио Мориньи. Вес взрослой особи — всего 5—9 кг.

4.Больше всего поросят появившихся на свет за один опорос — 42 — зафиксирован у свиньи породы тэйху (Китай). В Украине у самой популярной породы — большая белая — за один опорос было 17 поросят.

5.Дикие кабаны живут до 25 лет, домашние — до 15 лет.

6.Существует около 100 пород свиней. В Украине промышленно разводятся 11 пород. Самая распространенная — большая белая. На нее приходится 75% поголовья.

7.В мире насчитывается порядка 1 млрд хрюшек всех пород, из них половина живет в Китае. Украинских свиней — 0,7% от мирового количества.

8.Свиньи по умственным способностям не уступают собакам, а по обонянию превосходят их. Свинья чувствует дичь или человека под снегом на расстоянии до 40 м. Их давно используют для поиска трюфелей, сейчас все чаще — для обнаружения наркотиков.

9.Из-за анатомического строения позвоночника (очень короткая шея) свинья, стоящая на четырех ногах, никогда не видит неба.

10.Свиньи любят слушать музыку и умеют подхрюкивать в такт понравившейся мелодии.

11.Валяние в лужах говорит о сообразительности хрюшек — из слоя жидкой грязи вода испаряется медленно, что охлаждает тело животного в жару. А засохшая корка грязи защищает от паразитов.

12.Человек приручил диких свиней 12 тыс. лет назад. Их мясо употребляли в пищу, из костей делали предметы домашней утвари, а кожей обтягивали щиты.

13.Свиньи хорошо плавают, могут проплыть до 5 км и быстро бегают, развивая на короткое время скорость до 12 км/ч, и даже умеют нырять. На атолле Факаофо в Тихом океане водятся свиньи-рыболовы, умеющие нырять на глубину до 15 м.

14.Для свиньи пятачок, как для кошки усы — главный анализатор и аппарат разведки. Любую заинтересовавшую вещь свинья щупает носом, определяет им своих и чужих.

15.Свиньи не потеют, единственное место, где расположены потовые железы — это пятачок.

16.Самые лохматые свиньи — венгерские мангалицы: их тело покрыто шерстью вроде овечьей.

17.Сила визга свиньи достигает 115 децибел — на три больше, чем у взлетающего реактивного лайнера. Даже у слонов и бегемотов рев — всего 110 децибел.

МИНИ-ПИГИ: ДРУГ, СПОСОБНЫЙ ЗАМЕНИТЬ СОБАКУ

Одной из популярных сегодня пород свиней является карликовая мини-пиги, которую вывели как декоративную. Внешне эти животные выглядят как обычные свиньи, которые по размерам не превышают стандартную кошку или собаку. Ведь вес взрослого "пятачка" — до 15 кг, а рост в холке — всего 35—40 см. Живут они, как и обычные свиньи, 12—15 лет. Получить такую породу удалось немцам, которые сумели скрестить вьетнамских вислоухих свиней и низкорослых диких кабанчиков. Преимущество такой хрюши в ее легком содержании как питомца в квартирных условиях. Например, мини-поросята чрезвычайно умны: в квартире карлика можно приучить к своему туалету и определенной жилищной зоне. А по мнению самих владельцев, экзотическая свинья еще и хороший друг.

"Мало кто поверит, но наш пиг может даже улыбаться, когда его почешешь или угостишь чем-то вкусным. Любит, когда его берут на ручки, — рассказала нам владелица мини-пига Елена. — Наш мини-пиг регулярно гуляет по улице на поводке. Гулять с ним легко — эти зверюшки очень послушные. Появился пиг у нас в доме случайно. Собак я не люблю, а на кошек аллергия. Но как-то друзья показали мне крохотных детенышей мини-пигов на ярмарке. Я не смогла устоять и приобрела себе одного".

Обошлась животинка недешево — трехмесячного мини-пига в Киеве продают за 1000—1500 грн. Как рассказали нам заводчики, он вырастет размером как французский бульдог. А натуральных чистопородных крошек весом в 5 кг в Украине сегодня нет. Они стоят от 150 до 350 евро в зависимости от разновидности породы карлика, но мало кого привлекают из-за высокой цены.