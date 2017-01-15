Главную елку страны распилят и продадут с аукциона после Старого Нового года

В понедельник, 16 января, главную елку страны, установленную на Софийской площади, демонтируют.

Об этом сообщает издание "Тримай Kurs".

Сообщается, что торжественное закрытие елки состоится в воскресенье, 15 января.

"В этот день Театр оперетты даст концерт, а все мероприятия продлятся с 12:00 до 22:00. Выступит Святой Николай", – рассказал главный организатор новогодних праздников Игорь Добруцкий.

Со слов Добруцкого, елку распилят на кубы и будут продавать на аукционе. За продажу планируют выручить 49 тысяч гривен и передать Лесничеству на выращивание новой елки.

"Мы распилим ее на небольшие кубы, отшлифуем и нанесем надпись "Новый год на Софийской 2017", - отметил Добруцкий.