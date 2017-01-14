В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

Это на 1, 86 млн грн больше, чем в 2015 году Об этих данных за минувший 2016 год сообщил сегодня начальник управления коммунальной собственности Юрий Гавриш.

— Поступления от аренды объектов городской коммунальной собственности мы в городской бюджет составили 11 миллионов гривен, что на 1,86 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2015 года, — сообщил Гавриш.

Также по его словам, в 2016 году было изготовлено 247 технических паспортов свободных и арендованы нежилых помещения, при этом ранее было всего три таких паспорта.