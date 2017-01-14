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200 000 гривен из бабушкиного кошелька

14.01.17 19:20Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Две жительницы Заводского района, поверив незнакомому телефонному собеседнику, потеряли значительную сумму денег. По фактам мошеннических действий начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 2 ст.190 УК Украины «Мошенничество».

Так, в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило заявление от 78-летней местной жительницы, которая сообщила, что 12 января в 02:00 ч. на ее стационарный телефон позвонил неизвестный, который, представившись работником полиции, сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение уголовного преступления и для «решения вопроса» нужно заплатить определенные средства. Взволнованная женщина, не проверив полученную информацию, отдала 300 долларов США и 1000 российских рублей мужчине, который пришел к ней домой.

Аналогичный случай произошел в тот же день с 61-летней местной жительницей. Женщина отдала почти 190 000 гривен за якобы освобождение ее сына из полиции незнакомцу, который ждал ее у дома, находящегося по соседству с домом вышеупомянутой заявительницы, в 05:00 утра.

Обе заявительницы одинаково описали внешность злоумышленника: возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темные. Поэтому, по предварительным выводам полицейских, к совершению указанных преступлений причастен один и тот же человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, следственным отделением Заводского отдела полиции начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 2 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить личность злоумышленника и владеют информацией о его местонахождении, сообщить в Заводской отдел полиции по адресу: г.Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 53- 13-31, 102.

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Суббота, 14.01.2017

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