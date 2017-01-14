Верхний банер

Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

14.01.17 18:45Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Правительство будет карать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы, но честному бизнесу бояться нечего. Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман.

«Честному бизнесу — открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, те, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать», — заявил В.Гройсман.

«Это касается 4 млн человек и очень важно, чтобы эта норма была выполнена, и я буду ее отслеживать лично. Я внес эту инициативу о повышении заработной платы до 3200 грн не для того, чтобы просто о ней сказать, а для того, чтобы 4 млн человек, которые недополучали свои доходы, получили возможность на минимальном уровне получить заработную плату», — добавил премьер .

В то же время, глава правительства отметил, что все необходимые расходы бюджетной сферы предусмотрено, и более миллиона работников бюджетной сферы уже будут получать не менее 3200 начисленной заработной платы, подчеркнул глава правительства.

В.Гройсман также отметил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля за выполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены.

«Если кто-то будет давить на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду освобождать их от работы. Это вертикаль правительства, и совершенно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения, необходимые для того, чтобы освободить таких непутевых чиновников», — подытожил В.Гройсман.

Похожие новости

13.01.17 21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

12.01.17 13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

05.01.17 20:34В Ирпене установили самую дорогую елку в Украине

05.10.16 13:19"Типун вам на язык!" - премьер-министр Гройсман коллегам

11.03.14 21:13Деньги - регионам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

19:30Жители бьют тревогу: в Одессе орудует опасная банда педофилов

19:20200 000 гривен из бабушкиного кошелька

19:10В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

18:55Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

18:45Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

18:25Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке

18:10Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека

18:00«Горячая линия» губернатора

17:50Куда уходили бюджетные деньги в регионах Украины в 2016 году

17:47Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине

17:40В Миколаївському зоопарку відбулося традиційне свято

17:35Аваков наградил огнестрельным оружием депутата, состоящего на учете у психиатра

17:31Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

17:10Это вам не игрушки!

17:08МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» 21 января проведут контрольный матч в Совиньоне

16:59Пополнение в Одесском зоопарке: на свет появился детеныш камерунских овец

16:45В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

16:35Муженко сообщил ОБСЕ об увеличении обстрелов со стороны оккупантов

16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 20:002090

Губернатор Николаевщины поздравил жителей области с Новым годом

31.12.16 20:182330

В Крыму без света семь тысяч человек

31.12.16 20:222180

В возрасте 106 лет умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг

31.12.16 20:352320

Нардеп от БПП Корнацкий анонсировал разделение Украины, так как «нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей»

Самые читаемые

05.01.17 14:0057810

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278890

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336740

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама