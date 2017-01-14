Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

Аналитики сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них и составили топ-15 стран с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран упущенных возможностей, где Украина вошла в первую шестерку.

Многие начинающие предприниматели планируют основать свой бизнес в США, однако эксперты не рекомендуют с этим спешить. Согласно данным исследования консалтинговой компании Expert Market, Соединенные Штаты оказались в числе стран, в которых сложнее всего стартовать. Куда проще это сделать, например, в Канаде, где новых бизнесов намного меньше.

Аналитики компании сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них и составили топ-15 стран с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран упущенных возможностей, где Украина вошла в первую шестерку. И если верить инфографике, особо упорными украинских бизнесменов не назовешь.

По шкале от 1 до 130 Украина набрала 19 баллов по сложности бизнес-старта, то есть в Expert Market считают, что основать у нас бизнес сравнительно легко. Между тем, в рейтинге Doing Business за прошлый год, который замеряет условия для ведения бизнеса в стране, Украина — на 83 месте.