Верхний банер

Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

14.01.17 17:31Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Аналитики сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них и составили топ-15 стран с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран упущенных возможностей, где Украина вошла в первую шестерку.

Многие начинающие предприниматели планируют основать свой бизнес в США, однако эксперты не рекомендуют с этим спешить. Согласно данным исследования консалтинговой компании Expert Market, Соединенные Штаты оказались в числе стран, в которых сложнее всего стартовать. Куда проще это сделать, например, в Канаде, где новых бизнесов намного меньше.

Аналитики компании сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них и составили топ-15 стран с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран упущенных возможностей, где Украина вошла в первую шестерку. И если верить инфографике, особо упорными украинских бизнесменов не назовешь.

По шкале от 1 до 130 Украина набрала 19 баллов по сложности бизнес-старта, то есть в Expert Market считают, что основать у нас бизнес сравнительно легко. Между тем, в рейтинге Doing Business за прошлый год, который замеряет условия для ведения бизнеса в стране, Украина — на 83 месте.

Похожие новости

29.03.16 11:16Путин посоветовал российскому бизнесу не уходить из Украины: власть сменится, а страна останется

15.12.11 15:19В горисполкоме представителям разрешительных органов разъяснили новый порядок выдачи разрешений

20.04.11 16:44Более 200 тысяч работоспособных николаевцев находятся вне экономической статистики

17.12.10 07:38Юра Енакиевский обошел по влиятельности Тимошенко и Фирташа

22.07.09 19:37На предприятия малого бизнеса приходится 43% общеобластных долгов

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 14.01.2017

Закругление верхнее-левое

19:40В Николаеве поступления от аренды объектов коммунальной собственности составили 11 миллионов

19:30Жители бьют тревогу: в Одессе орудует опасная банда педофилов

19:20200 000 гривен из бабушкиного кошелька

19:10В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

18:55Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

18:45Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

18:25Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке

18:10Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека

18:00«Горячая линия» губернатора

17:50Куда уходили бюджетные деньги в регионах Украины в 2016 году

17:47Вакарчук прокомментировал запрет "Дождя" в Украине

17:40В Миколаївському зоопарку відбулося традиційне свято

17:35Аваков наградил огнестрельным оружием депутата, состоящего на учете у психиатра

17:31Украина вошла в рейтинг с самым большим количеством упущенных возможностей

17:10Это вам не игрушки!

17:08МФК «Николаев» и одесский «Черноморец» 21 января проведут контрольный матч в Совиньоне

16:59Пополнение в Одесском зоопарке: на свет появился детеныш камерунских овец

16:45В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

16:35Муженко сообщил ОБСЕ об увеличении обстрелов со стороны оккупантов

16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 20:002090

Губернатор Николаевщины поздравил жителей области с Новым годом

31.12.16 20:182330

В Крыму без света семь тысяч человек

31.12.16 20:222180

В возрасте 106 лет умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг

31.12.16 20:352320

Нардеп от БПП Корнацкий анонсировал разделение Украины, так как «нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей»

Самые читаемые

05.01.17 14:0057810

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710630

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278890

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:336740

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама