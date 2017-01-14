31.12.16 16:091830
Компанию Одарченко обвинили в сносе деревьев на Николаевском шоссе
|14.01.17 16:00
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ОАО "Будмеханизация", принадлежащее нардепу от ВО "Батькивщина" Юрию Одарченко, обвинили в сносе деревьев в Херсоне на Николаевском шоссе.
Об этом в facebook сообщил депутат Херсонского горсовета, директор Херсонского горводоканала Михаил Чемерис: "Олена Мазур (восстановленная судом руководитель городской инспекции по благоустройству - ред. ), ви начальник інспекції з благоустрою надіюсь що Ваша принципіальність не вибіркова і Ви відреагуєте належним чином на безчинства керівництва Бютмаханізації по вирубці дерев на прилеглій території", - написал Чемерис и опубликовал фото уничтоженных деревьев.