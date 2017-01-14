Компанию Одарченко обвинили в сносе деревьев на Николаевском шоссе ОАО "Будмеханизация", принадлежащее нардепу от ВО "Батькивщина" Юрию Одарченко, обвинили в сносе деревьев в Херсоне на Николаевском шоссе. Об этом в facebook сообщил депутат Херсонского горсовета, директор Херсонского горводоканала Михаил Чемерис: "Олена Мазур (восстановленная судом руководитель городской инспекции по благоустройству - ред. ), ви начальник інспекції з благоустрою надіюсь що Ваша принципіальність не вибіркова і Ви відреагуєте належним чином на безчинства керівництва Бютмаханізації по вирубці дерев на прилеглій території", - написал Чемерис и опубликовал фото уничтоженных деревьев. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама