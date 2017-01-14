Сенкевич представил свою команду и отчитался о годе работы в должности мэра Николаева

Сегодня, 14 января, Александр Сенкевич отчитался о годе своей работы в должности Николаевского городского головы.

В своём вступительном слове он отметил, что теперь у него точно есть команда, к которой через год можно задать вопросы о том, что было сделано в 2017 году, какие изменения были в Николаеве.

– Я всем им доверяю, и считаю, что они все находятся на своём месте, — сказал мэр.

– Люди, которые назначены на должности, они не являются моими друзьями и родственниками, — добавил он, объяснив, что такой подход позволяет требовать от подчинённых и не расстраиваться от того, что он с ними в ссоре.

Отчёт был построен так, что о достижениях городских властей рассказывали подчинённые мэра.

Первым выступил директор коммунального учреждения «Агентство развития города Николаева» Василий Гошовский , который отчитался о работе, проведённой в прошлом году.

Так, за счёт внебюджетных средств проведено освещение 6 опасных пешеходных переходов (в 2017 году планируется реализовать ещё 25 таких проектов) и Ингульского моста, в Корабельном районе открылся филиал Украинской Академии Лидерства, проведены масштабные мероприятия, направленные на развитие города (Форум будущего Николаева, Mykolaiv Urban Days, Инвестфорум по строительству мусороперерабатывающего завода и конкурс идей по реконструкции Соборной площади), создание имиджа города в Украине и за её пределами, внедрение проекта по раздельному сбору мусора в 10 школах города.

Среди задач на 2017 год руководитель АРГН назвал разработку Стратегии развития города Николаева.

– Мне сделаем всё, чтобы такой документ был разработан, чтобы он был соответствующего качества, — сказал Василий Гошовский.

В новом году планируется запуск Школы для госслужащих, где их в том числе будут обучать английскому языку и новым стандартам госуправления, начать создание велоинфраструктуры и провести Велофорум.

В 2017 году стартует проект «Бюджет участия» – каждый николаевец cможет подать заявку и получить финансирование из бюджета на реализацию своей задумки. В планах на 2017 год – создание проекта по реконструкции привокзальной площади и её освещение, а также создание индустриального парка. 26 января планируется презентация инвестиционного потенциала Николаева в торговой палате США.

Задачей на текущий год для Агентства развития Николаева Василий Гошовский назвал подачу 120 проектных заявок на привлечение внебюджетных и грантовых средств.

Главный архитектор города Анна Палеха сказала, что главными задачами на 2017 год являются приведение в порядок исторического центра Николаева, благоустройство, работа с внешним видом зданий и объектов внешней рекламы. Планируется разработка историко-опорного плана города Николаева, проведение архитектурных конкурсов по площади Соборной и по Парку Победы, паспортизация улицы Соборной, разработка 6 комплексных схем по размещению рекламных носителей, что поможет уменьшить количество билбордов и ситилайтов, разработка 12 детальных планов территорий, работа над комплексной схемой размещения МАФов.

Среди достижений 2016-го года Анна Палеха назвала принятие Плана зонирования территории, а также запуск первого прототипа градостроительного кадастра, который «упростит жизнь как простым обывателям, так и инвесторам».

Заместитель городского головы Валентин Гайдаржи , курирующий жилищно-коммунальное хозяйство, рассказал, что главными приоритетами в 2016 году стал капремонт дорог (построено 92 дороги во всех четырёх районах города), наружное освещение (появилось 1899 новых светоточек (фонарей), запуск освещения на Центральном городском стадионе), ремонт 120 кровель площадью 96641 кв.м. (ещё нужно отремонтировать 635 крыш), послеэкспертный, капитальный и текущий ремонт 353 лифтов на сумму 28,65 млн.грн., установка 517 тепловых счётчиков.

В 2016 году в Николаеве создано 243 ОСМД, что позволило четвертой части жилых домов города «уйти» от ЖЭКов и самим определять тариф и перечень необходимых работ.

Среди задач на 2017 год он назвал установку счётчиков тепла в многоквартирных домах, чтобы закрыть этот вопрос, функционирование программы «10 на 90» для выделения средств горожанам на ремонты домов по принципу софинансирования, продолжение капремонта кровель и дорог, запуск 8 новых лифтов, строительство троллейбусной линии вокруг Намыва и проектирование строительства новой троллейбусной линии от площади Победы до улицы Жукова, установка новых остановочных комплексов.

Директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал о том, что в 2016 году был проведён внутренний аудит, что позволило разорвать невыгодные договора и обнаружить ряд нарушений, для работников предприятия закуплена новая качественная одежда, КП запустило геоинформационную систему, начался переход от жидкого хлора на гипохлорид для обеззараживания воды.

Главным достижение прошлого года стал запуск проекта по реконструкции системы водоснабжения и водоотведения, который спонсируется за счёт средств Европейского инвестиционного банка.

В 2017 году предприятие планирует провести реконструкцию 26 насосных станций канализации, замену аварийных коллекторов, двух насосных станций водопровода, а также создание системы единого окна и колл-центра.

Заместитель директора КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Кузнецов отметил, что новая команда работает на предприятии полгода, причём за это время удалось вывести КП из разряда убыточных в прибыльное. Достигнуть этого помогла «более системная работа».

В качестве примера системной работы он привёл городские ливнёвки, каждая из которых нанесена на карту города и к ней прикреплена вся соответствующая информация (когда проведён ремонт и так далее).

– Мы знаем в каком состоянии они находятся, что позволяет планировать работы, — сказал Виталий Кузнецов.

Для нормального зимнего содержания дорог также была подготовлена карта – с детальным планом уборки улиц, что позволило избежать лишних вопросов и скоординировать действия служб и ведомств. Подставило плечо ООО «Николаевавтодор», благодаря чему удалось обеспечить сменяемость водителей на транспорте.

Среди задач на 2017 год замдиректора КП назвал уход от сезонности работ, для чего планируется приобретать многофункциональную технику, чтобы работать на дорогах не только зимой. Также планируется повысить качество дорожных работ, поднять среднюю зарплату на предприятии и улучшить условия труда.

Заместитель городского головы Александр Омельчук задачами на 2017 год видит кадровое наполнение Департамента энергоэффективности, проведение аудитов в коммунальных учреждениях, чтобы уже в этом году выйти на конкретные результаты по экономии энергоресурсов.

Заместитель городского головы Евгений Шевченко отметил, что в 2016 году в городе запущено 36 пунктов для оформления субсидий, введена онлайн-очередь в детские сады, в которых запущено 11 дополнительных групп (более 400 мест в детских садах), открыто 3 новые амбулатории, закуплено 5 флюорографов.

В 2016 году завершили строительство жирафника и слоновника.

– В этом году у нас будет жираф, это 100%, — сказал Евгений Шевченко.

Он напомним, что в 2016 году на Центральном городском стадионе наконец запустили трансформаторную подстанцию, оздоровлено 1729 детей, куплен дом семейного типа в Терновке.

Начальник управления по использованию и развитию коммунальной собственности Николаевского городского совета Юрий Гавриш рассказал о том, что в 2016 году в городскую коммунальную собственность переданы 3 общежития ЧСЗ, 8 жилых домов КЭЧ, 5,6 км погонных системы водоотведения и 215 метров погонных системы водоснабжения.

В прошлом году от аренды коммунального имущества городской получил 11 млн.грн., было разработано 247 техпаспортов для объектов недвижимости.

Важнейшим моментом стало проведение инвентаризации коммунального имущества: сейчас у города в собственности 1685 объектов недвижимости, 67 общежитий, 206 легковых автомобилей, 62 троллейбуса и 60 трамваев, 2 автобуса, 3 мотоцикла, 54 грузовика, 341 автомобиль спецтехники и так далее.

Сейчас в тестовом режиме запущен реестр коммунального имущества, который будет постепенно наполняться информацией.

Советник городского головы, член исполкома Андрей Ермолаев отметил, что в прошлом году проведена системная работа в области наружной рекламы и временных сооружений: демонтировано 360 объектов наружной рекламы и 160 временных сооружений, установленных незаконно.

– Николаев потихоньку перестаёт быть «будкоградом», — сказал он, добавив, что работа в этом направлении в 2017 году будет продолжена.

Среди задач на 2017 год Александр Сенкевич назвал улучшение инфраструктуры в отдалённых микрорайонах города, начало строительство нового детского сада в микрорайоне Северный, улучшение транспортной инфраструктуры, запуск сайта с поименным голосованием депутатов горсовета.

В завершающей части мероприятия мэр ответил на вопросы журналистов. Он поведал, что в 2017 году планируется провести тендер на разработку транспортной стратегии города, а также дал понять, что планирует снова стать руководителем города.

– Меня интересует только судьба города Николаева, меня не интересует ни кресло народного депутата, ни министра… У меня нет никаких других амбиций, кроме городского головы, потому что здесь я вижу результаты работы и вижу, куда надо развиваться, — сказал он.

Александр Сенкевич поведал, что в 2017 году планируется реконструкция и благоустройства проспекта Центрального – будут спиливаться старые деревья и высаживаться катальпы и генномодифицированные тополя (их будут высаживать ближе к центру бульварной части, чтобы минимизировать число ДТП из-за внезапного появления на проспекте пешеходов).

Мэр констатировал, что сегодня на рынке пассажирских перевозок города Николаева очень слабая конкуренция, это негативно отражается на уровне оказания услуг горожанам, однако планируется постепенно улучшать ситуацию.

Будет продолжаться работа с бродячими животными. Сейчас новый руководитель КП «Центр защиты животных» занимается обновлением автопарка предприятия, на аутсорс отдана стерилизация, что выгоднее для бюджета. Кроме того, планируется привлечь грантовые средства для увеличения возможностей питомника, проведение чипирования животных в городе.

В ведение райадминистраций планируется отдать работу с ОСМД.

Оценивая ошибки прошлого года, мэр назвал главным провалом отсутствие нормальной коммуникации с горожанами.

– Многие вещи нужно было донести, зачем и как мы это делаем. Информполитика была провальной. Это мой личный провал. Много пытаясь что-то делать, я забывал это освещать, считая, что сделать что-то гораздо важнее, чем сказать об этом. Теперь я понял, что важно и делать, и говорить, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр главной своей задачей видит создание таких условий, чтобы николаевцы оставались в Николаеве, развивали родной город и гордились им.

Также он проанонсировал проведение аналогичного отчёта на сессии Николаевского городского совета и на одной из открытых площадок города (например, в Каштановом сквере).