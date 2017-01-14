31.12.16 16:091830
Николаевцам покажут, как голосуют на сессиях депутаты
|14.01.17 15:55
|19
|0
Новый ресурс будет содержать всю информацию по результатам поименного голосования депутатов
В Николаеве в ближайшее время заработает новый интерактивный сайт, на котором можно будет посмотреть на поименное голосование депутатов и узнать больше о них. Об этом рассказал мэр Александр Сєнкевич во время своего годового отчета сегодня, 14 января, сообщает Depo.Николаев.
Городской голова отметил, что вся информация сразу после голосования на сессии будет попадать на сайт: "Вы можете смотреть, как голосовали депутаты за то или иное решение, сколько раз депутат отсутствовал в сессионном зале. Также вы сможете получить возможность посмотреть информацию о депутате и его общественную приемную", - сказал Сєнкевич отметив, что разработка сайта не принадлежит Николаеву. Мэру позволили скопировать его коллеги из Славянске.