Умирающих от голода лошадей перевезли в Днепр

Коней будут выхаживать в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва.

Больше суток волонтеры, зоозащитники и просто небезразличные люди пытались спасти четверых истощенных коней из Орловщины Днепропетровской области.

О том, что истощенные лошади на грани смерти, сообщил старший конюх одной из бывших школ верховой езды. Мужчина, который больше не мог переносить вида своих подопечных, начал бить тревогу, звонить волонтерам и в зоозащитные организации. Школа не функционирует, и кони стали не нужны своему хозяину.

В конюшню активистам пришлось прорываться с боем. Владелец не хотел пускать никого в "свои владения", даже журналистов и депутатов.

Хозяин вообще не признавался, что у него есть лошади. Хотя с утра еще он отдавал животных по 10 тысяч гривен. Деньги нашли, но мужчина передумал и не желал ни продавать, ни отдавать.

Но когда ему объяснили, что такое жестокое обращение с животными и что это наказуемо законом, собственник согласился отдать скакунов.

Их забрали при помощи полиции и волонтеров, не дожидаясь суда, пишет Информатор. Животных передали спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по конному спорту днепровского горсовета.

Лошади там бы замерзли и умерли. Вчера всего было 6 лошадей, двоих забрали объявившиеся собственники, а четверых увезли мы, - говорит директор школы конного спорта Павел Касьянов. - Сейчас лошади находятся на территории школы, ими занимаются врачи и зоотехники.

По его словам, животным сейчас ничего не угрожает. Но они находятся в очень плачевном состоянии, и их восстановление займет от полугода до года.

Теперь установлением собственника и сбором доказательство относительно жестокого обращения с животными занимаются правоохранительные органы.

Теперь Ария, Даллас, Разгром и Энергия в новом доме. Теперь лошади лечатся