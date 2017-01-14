На Николаевщине детский лагерь им. лейтенанта Шмидта вернули общине

Суд отменил незаконное решение Николаевского областного совета, которым включено детский лагерь в перечень объектов, подлежащих приватизации

Согласно недавно обнародованному распоряжению председателя Николаевской ОГА детский оздоровительный лагерь им. лейтенанта Шмидта, расположенный на побережье Черного моря в г. Очаков, передано в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области. О это Depo.Николаев сообщили в горсовете.

Таким образом, выполнено решение хозяйственного суда Николаевской области по иску прокурора об отмене незаконного решения Николаевского областного совета, которым включено детский лагерь в перечень объектов, подлежащих приватизации, и которой в дальнейшем был приватизирован всего за 1 млн грн, при этом что бюджеты платят десятки миллионов гривен за оздоровление детей Николаевщины в частных лагерях.

Также отмечается, что возобновление работы этого объекта детского оздоровления даст возможность оздоровлять 700 детей ежегодно.