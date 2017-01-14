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На должность председателя Нацполіції претендует полицейский из Николаева

14.01.17 13:21Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В конкурсе будет принимать участие старший оперуполномоченный управления уголовного розыска области Лилия Задніпряна

МВД опубликовало на своем сайте списки претендентов на пост главы Нацполіції Украины. Среди них - кандидат с Николаевщины. Об этом сообщает Depo.Николаев.

Всего на должность претендуют 64 кандидата. Как отмечается, из них имеют юридическое образование 59, работают на сегодня в Нацполіції - 18.

В списке кандидатов участковые, инспекторы патрульной полиции, адвокаты, преподаватели, действующие руководители местных управлений полиции. Также на пост претендует действующий первый заместитель председателя Нацполіції Вадим Троян. В некоторых претендентов место работы не указано.

Участие в конкурсе на должность возьмет и старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления Нацполіції в Николаевской области Лилия Задніпряна. Отмечается, что у нее есть высшее образование и юридический стаж.

Конкурс пройдет в пять этапов, первый из которых стартует 18 января.

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