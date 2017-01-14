31.12.16 16:091830
На должность председателя Нацполіції претендует полицейский из Николаева
|14.01.17 13:21
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В конкурсе будет принимать участие старший оперуполномоченный управления уголовного розыска области Лилия Задніпряна
МВД опубликовало на своем сайте списки претендентов на пост главы Нацполіції Украины. Среди них - кандидат с Николаевщины. Об этом сообщает Depo.Николаев.
Всего на должность претендуют 64 кандидата. Как отмечается, из них имеют юридическое образование 59, работают на сегодня в Нацполіції - 18.
В списке кандидатов участковые, инспекторы патрульной полиции, адвокаты, преподаватели, действующие руководители местных управлений полиции. Также на пост претендует действующий первый заместитель председателя Нацполіції Вадим Троян. В некоторых претендентов место работы не указано.
Участие в конкурсе на должность возьмет и старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления Нацполіції в Николаевской области Лилия Задніпряна. Отмечается, что у нее есть высшее образование и юридический стаж.
Конкурс пройдет в пять этапов, первый из которых стартует 18 января.