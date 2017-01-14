Алексей Савченко заявил, что Николаещина получила на ремонт дорог 1,2 млрд гривен

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко отметил, что на 2017 года наша область получила в два раза больше средств из государственного бюджета на ремонт дорог.

Об этом он написал у себя на странице в соцсети Facebook.

Губернатор отмечает, что область получила 1,2 миллиарда гривен на ремонт дорог.

«Мы получили в два раза больше, чем другие, поэтому через год с нас спросят за их освоения в два раза строже, чем с других», — написал Савченко.