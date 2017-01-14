"Мэр просто “психанул", - предприниматель

В центре Николаева, на улице Соборной снова появились пони. Об этом сообщают "Новости -N"

Принимая во внимание слова мэра Сенкевича, который то ли в шутку, то ли всерьез пообещал отдать животных «живодерам», «Новости-N» решили поинтересоваться у владельцев лошадок: не опасаются ли они за судьбу своих четвероногих питомцев? Не боятся ли, что животных и вправду по распоряжению мэра «отправят на колбасу»?.

Пони катают детей на углу улиц Соборной (Советской) и Шевченко. Цена скромная — проехать вокруг квартала стоит 30 гривен. Спрос есть: дети подходят не только для того, чтобы покататься, но и просто посмотреть на животных, погладить их.

Предприниматель, который представился Александром, занимается этим бизнесом уже 10 лет, и все это время платит налоги.

Спрос на лошадок есть, особенно сейчас, когда детки на каникулах. А когда снова ударит мороз и начнется учеба — спрос упадет, и лошадок здесь не будет, мы их с Октябрьского привозим, ЧП «Солнышко», - сообщил предприниматель.

Александр сообщил, он считает, что николаевский мэр просто в сердцах запретил выводить лошадей на улицы города. И сообщил, что у него есть право стоять с пони под главной елкой Николаева.

Так нам власти не дают разрешения, говорят, что мы «не підпадаємо під закон», хотя декларации, что под елочкой мы работать можем официально мы получили, то есть власти пошли нам на встречу. Мэр просто «психанул», и не подумав сказал все это, но лошадей мы убрали, чтобы не раздражать власть, - сказал мужчина.

От лица всех предпринимателей, занимающихся данным бизнесом, Александр поздравил мэра с праздниками и пожелал ему мудрости, успехов и счастья в Новом году.

Напомним, что на заседании в горисполкоме 4 января, городской голова Александр Сенкевич в ультимативной форме потребовал убрать лошадок от городской елки. При этом мэр сказал буквально следующее: «Кони! Чтобы я их не видел просто здесь! Я найму живодеров, они из них колбасу будут делать».

Обещания отдать животных живодерам вызвало бурную негативную реакцию у николаевцев: одни потешались над мэром в социальных сетях, другие открыто возмущались. Link: http://novosti-n.org/news/read/115962.html