"Укрзализныця" за год получила 303 миллиона гривен прибыли

ПАО "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 миллиона гривен чистой прибыли

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Об этом говорится в сообщении компании, пишет Экономическая правда.

Как отмечается, за год "Укрзализныця" получила доходов 78,9 млрд гривен. Расходы общества составили 78,6 млрд грн. Остаток денежных средств на счетах компании на конец года составил 5,5 млрд гривен.

"Как и рассчитывали, финансовый результат "Укрзализныци" за 2016 год доходный - получено 303 млн гривен. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривен налогов и обязательных платежей", - сообщил председатель правления ПАО Войцех Балчун.

Так, в государственный бюджет поступило 6,8 млрд гривен, в государственные целевые фонды и местный бюджет - 8,2 млрд гривен.

За 2016 год EBITDA составляет 20,5 млрд гривен, рентабельность EBITDA - 30%.