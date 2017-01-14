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Сегодня в Украину придет мокрый снег с дождем и почти весеннее тепло

14.01.17 09:06Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

14 января в субботу в Украине ожидается мокрый снег с дождем и плюсовая температура.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе

Украины облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 5 градусов, днем -2 … + 3 градуса.

В Карпатах ночью очень сильный снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью -4 …- 9 градусов, днем -1 …- 6 градусов.

В Моршине ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью -1 …- 3 градуса, днем 0 … + 2 градуса.

В Трускавце ночью снег, мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью -2 …- 4 градуса, днем 0 … + 2 градуса.

В Сваляве ночью сильный мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью 0 …- 2 градуса, днем 0 … + 2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 7 градусов, днем -2 … + 3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, только в Винницкой области мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, в Днепропетровской области без осадков; ночью в Винницкой области, днем в большинстве областей местами гололедица и налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 7 градусов, в Днепропетровской области до -10 градусов, днем -2 … + 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -4 …- 10 градусов, днем -2 … + 3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью +1 …- 4 градуса, днем -1 … + 6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью +2 …- 4 градуса, днем +3 … + 8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +6 … + 8 градусов.

В Киеве облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер южный, 7−12 м / с, порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 …- 2 градуса, днем +1 … + 3 градуса.

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Суббота, 14.01.2017

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