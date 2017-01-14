31.12.16 07:521820
Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook
|14.01.17 00:07
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Некоторые пользователи соцсети в шутку обвинили в сбое избранного президента США Дональда Трампа
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Пользователи по всему миру жаловались на то, что популярная соцсеть Facebook недоступна, передает РИА Новости.
При попытке зайти в социальную сеть многие пользователи видели сообщение об ошибке. О причинах сбоя пока не сообщается.
В Twitter стал популярным хэштег #facebookdown, под которым люди делятся недовольством по поводу "поломки" сайта.
"Просто жду, пока Facebook снова заработает", − написал FunnyThingsUK.