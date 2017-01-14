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Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

14.01.17 00:07Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Некоторые пользователи соцсети в шутку обвинили в сбое избранного президента США Дональда Трампа

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Пользователи по всему миру жаловались на то, что популярная соцсеть Facebook недоступна, передает РИА Новости.

При попытке зайти в социальную сеть многие пользователи видели сообщение об ошибке. О причинах сбоя пока не сообщается.

В Twitter стал популярным хэштег #facebookdown, под которым люди делятся недовольством по поводу "поломки" сайта.

"Просто жду, пока Facebook снова заработает", − написал FunnyThingsUK.

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Суббота, 14.01.2017

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00:07Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

 13.01

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