Верхний банер

Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

13.01.17 21:40Сколько просмотров этой статьи107Сколько комментариев этой статьи0

Последствия недавнего существенного ухудшения погоды и обильного снегопада с каждым днем все меньше ощущает на себе областной центр.

Отмечая работу служб, призванных обеспечить проезжаемость и проходимость дорог, избавить город от снежного плена, николаевцы чаще всего с искренней признательностью называют компанию «Карс Клининг». Об этом пишет "Южная правда"

Свидетельством тому и письма наших читателей.

В редакцию поступило несколько писем от жителей Центрального района Николаева, микрорайонов Варваровка, Матвеевка с благодарностью отзывающихся о работе ООО «Карс Клининг» и с не меньшей признательностью - об организации работы по очистке улиц администрацией Центрального района и ее председателем Игорем Волковым.

«Невзирая на то что поздним вечером 6 января почти все улицы были заметены, председатель администрации Центрального района Игорь Волков направил к нам две снегоуборочные машины. Работы выполнялись качественно, профессионально. И до 12 января стараниями рабочих компании «Карс Клининг» не осталось ни одной неочищенной улицы, переулка. К немалому нашему удивлению впервые за много лет очистка улиц в микрорайоне Варваровка проводилась современной техникой, и снег не стал для нас преградой так, как бывало это ранее», - пишут, обращаясь в редакцию, жители улиц Почтовая, Клубная, Щорса, Майская, Заречная, Черноморская и др.

Карс Клининг

Коллективное обращение пришло и от жителей улицы Кутузова в Варваровке, признательных за то, что отдаленным микрорайонам в нынешнем году уделено столько внимания, а люди в снегопад не чувствовали себя отрезанными от мира.

«Выражаем искреннюю благодарность за организацию и проведение работ по очистке дорог от снега в микрорайоне Матвеевка, своевременную уборку улиц от снега», - пишут, выражая признательность ООО «Карс Клининг» О. Левченко, В. Орлянская, О. Никитин, Т. Загурская, Л. Безушко, Т. Проценко и др.

Карс Клининг

Рассказывая о том, как приятно было людям, поневоле привыкшим к тяжелым зимним временам, когда даже средняя метель отрезает микрорайоны от города, видеть оперативную, слаженную работу, современную технику ООО «Карс Клиниг», ловко управляющуюся со снежными заносами, николаевцы отмечают высокое качество проведенных работ и надеются, что с помощью этого предприятия практика быстрого, эффективного реагирования на последствия непогоды в отдаленных от центра микрорайонах отныне станет постоянной.

Похожие новости

17.06.13 19:56Немецкий сайт оценил игроков МФК «Николаев» в два с лишним миллиона евро

20.09.12 09:14Свой День рождения Николаев отметит с размахом

30.03.12 21:41Николаев расцветет

21.01.11 14:32У Николаева для инвесторов есть интересные предложения

19.10.08 13:27Николаев отметил 100 лет своего футбола

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:40Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

21:00Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

20:55Николаевец, гордость Украины Илья Кваша, вынужден тренироваться в Киеве

20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

20:23"Квартал 95" высмеял новогоднее поздравление президента Украины. Видео

20:15Эксперты назвали причины резкого скачка курса гривни

20:00Вице-президент США Байден перенес визит в Украину

19:55Мария Габриэль: "Буду продолжать давление на Совет ЕС, чтобы первый триалог по безвизу для Украины был не в апреле, а в феврале"

19:35Россия придумала, как надавить на ПАСЕ

19:25Два теннисиста дисквалифицированы за ставки на матчи

19:10Найем пояснил, почему запрет "Дождя" в Украине -- это правильно

18:50В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

18:26Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

18:05В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

17:53Чтоб Сенкевич стал "фирменным", потратится 40 тысяч грн, - николаевский депутат

17:35"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

17:10Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

16:55Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

16:46Черный кот и пятница 13-е не причем

16:20Кто на свете всех щедрее?

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.12.16 07:521790

Новый год для украинцев будет бесснежным

31.12.16 08:001890

Деньги в подарок на Новый год хотят получить 20% украинцев

31.12.16 08:241890

В новогоднюю ночь на Николаевщине будут дежурить более 200 спасателей и 90 единиц техники

31.12.16 08:421880

Стали известны самые опасные трассы в Украине

Самые читаемые

05.01.17 14:0057560

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216230

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710340

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278550

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама