Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

Последствия недавнего существенного ухудшения погоды и обильного снегопада с каждым днем все меньше ощущает на себе областной центр.

Отмечая работу служб, призванных обеспечить проезжаемость и проходимость дорог, избавить город от снежного плена, николаевцы чаще всего с искренней признательностью называют компанию «Карс Клининг». Об этом пишет "Южная правда"

Свидетельством тому и письма наших читателей.

В редакцию поступило несколько писем от жителей Центрального района Николаева, микрорайонов Варваровка, Матвеевка с благодарностью отзывающихся о работе ООО «Карс Клининг» и с не меньшей признательностью - об организации работы по очистке улиц администрацией Центрального района и ее председателем Игорем Волковым.

«Невзирая на то что поздним вечером 6 января почти все улицы были заметены, председатель администрации Центрального района Игорь Волков направил к нам две снегоуборочные машины. Работы выполнялись качественно, профессионально. И до 12 января стараниями рабочих компании «Карс Клининг» не осталось ни одной неочищенной улицы, переулка. К немалому нашему удивлению впервые за много лет очистка улиц в микрорайоне Варваровка проводилась современной техникой, и снег не стал для нас преградой так, как бывало это ранее», - пишут, обращаясь в редакцию, жители улиц Почтовая, Клубная, Щорса, Майская, Заречная, Черноморская и др.

Коллективное обращение пришло и от жителей улицы Кутузова в Варваровке, признательных за то, что отдаленным микрорайонам в нынешнем году уделено столько внимания, а люди в снегопад не чувствовали себя отрезанными от мира.

«Выражаем искреннюю благодарность за организацию и проведение работ по очистке дорог от снега в микрорайоне Матвеевка, своевременную уборку улиц от снега», - пишут, выражая признательность ООО «Карс Клининг» О. Левченко, В. Орлянская, О. Никитин, Т. Загурская, Л. Безушко, Т. Проценко и др.

Рассказывая о том, как приятно было людям, поневоле привыкшим к тяжелым зимним временам, когда даже средняя метель отрезает микрорайоны от города, видеть оперативную, слаженную работу, современную технику ООО «Карс Клиниг», ловко управляющуюся со снежными заносами, николаевцы отмечают высокое качество проведенных работ и надеются, что с помощью этого предприятия практика быстрого, эффективного реагирования на последствия непогоды в отдаленных от центра микрорайонах отныне станет постоянной.