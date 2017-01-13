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Первые результаты нового удара правительства по предпринимателям

13.01.17 21:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

С 19 декабря 2016 года по 6 января 2017 года прекратили свою предпринимательскую деятельность 3558 физических лиц-предпринимателей Николаевской области.

Как сообщают "Николаевские новости", следует отметить, что 3190 предпринимателей за последние отчетные периоды подавали «нулевые» декларации и, как следствие, не платили налоги в бюджет и не осуществляли отчисления в Пенсионный фонд. Кроме того, 361 физлицо-предприниматель вообще не предоставляло налоговую и пенсионную отчетность и не платило налоги и сборы, предусмотренные законодательством Украины.

Только 7 физлиц-предпринимателей, которые прекратили свою предпринимательскую деятельность, задекларировали доходы за последний отчетный период и уплатили налоги и сборы.

В декабре 2016 года зарегистрировано 316 физлиц-предпринимателей, которые уплатили в бюджет 87 тысяч гривен единого налога, сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Напомним, что 27 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, вынуждены платить единый социальный взнос в размере 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, если в определенном периоде имело прибыль, платило 5-процентный налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Потому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно - так называемых «спящих ФЛП».

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Пятница, 13.01.2017

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