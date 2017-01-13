В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

Вчера, 12 января, на комиссии по здравоохранению обратились николаевцы, которые дали информацию о том что, в кинотеатре «Мультиплекс» при просмотре фильмов эротического и насильственного характера, в зале находятся дети в возрасте от пяти до восьми лет.

Как пишет издание "Шиповник", при этом всём, если на кассе родителям с детьми отказывают в продаже билетов, то контролеры каким-то образом пропускают детей в зал. На комиссию для решения данного вопроса была приглашена директор Николаевского филиала ПАТ «Мультиплекс-холдинг» Ирина Безвиконная, которая заверила, что в кинотеатре билеты детям до шести лет не продаются, соответственно дети заходят в кинозал с родителями:

– Хочу отметить, что кинотеатр «Мультиплекс», работает в соответствии действующего законодательства Украины. Есть фильмы, которые имеют несколько возрастных ограничений. Билеты детям возрастом до шести лет не продаются, руководство считает эту аудиторию льготной и, соответственно, такие дети могут попасть в кинозал только с родителями.

Она также отметила, что ранее подобных случаев замечено не было. Но с работниками будут проведены разъяснительные работы:

– Мне не известны такие случаи. Никаких замечаний со стороны посетителей и контролирующих органов не поступало. Будут приняты меры, чтобы обеспечить выполнение законодатества, также я дополнительно проведу разъяснительную работу с администраторами зала, которые впускают детей на подобные сеансы. Я согласна, что детей не должно быть на подобных фильмах.

Подытожив, директор «Мультиплекса» сказала что, таких фильмов не очень много, поэтому нормальные родители не будут вести детей на подобные сеансы. Комиссия предложила в дальнейшем не пускать родителей вместе с детьми на фильмы с ограничениями 18+ и 16+.