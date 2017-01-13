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Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

13.01.17 17:10Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Возле рынка «Колос» маршрутка сбила пенсионера, сообщает пресс-служба полиции.

— Около 10:10.12 января, в районе рынка, расположенного по пр. Мира, под колеса автомобиля "Mercedes-Sprinter" попал 68-летний местный житель, который госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

фото с места происшествия

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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Пятница, 13.01.2017

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