Верхний банер

Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

13.01.17 16:55Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Специалисты Департамента киберполиции Украины выявили новый банковский троян, ворующий данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android. Об этом говорится на официальном сайте департамента.

Распространяется данный вирус на территории Украины, а также Беларуси и других стран СНГ.

– Стоит отметить, что данный троян быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тыс. и по словам специалистов с каждым днем их количество увеличивается приблизительно на 30-40 тысяч, – отмечают в киберполиции.

Вирус распространяется, маскируясь под популярные приложения, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Pokemon Go», «Telegram» и другие. Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы и запускает его.

Далее запущенный файл выкачивает с управляющего сервера основную часть зловредного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких зловредных файлов.

В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данным браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

Похожие новости

23.03.15 09:18Пять проблем на пути к электронному правительству

29.01.15 16:17Cisco Systems: Вас взломали. Вы просто еще об этом не знаете

01.04.13 15:03Редактор сайта podrobnosti.mk.ua сообщает о взломе сервера (обновлено)

28.03.13 10:55Работа Интернета в мире уже больше недели замедлилась из-за крупнейшей в истории кибератаки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 13.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:50В Киеве пенсионер заснул на горящем диване

18:26Бабушка стала жертвой 16 - летней внучки

18:05В кинотеатре Николаева на фильмы с эротическими сценами пускают детей

17:53Чтоб Сенкевич стал "фирменным", потратится 40 тысяч грн, - николаевский депутат

17:35"Ощадбанк" предупредил о больших очередях при оплате коммуналки

17:10Возле «Колоса» маршрутка сбила пенсионера — водителю грозит до трех лет за решеткой

16:55Телефоны украинцев атакует вирус, ворующий банковские данные

16:46Черный кот и пятница 13-е не причем

16:20Кто на свете всех щедрее?

16:10Никто не хочет "информационной войны" с русскими, - политолог

15:59Если бы вы выиграли в лотерею — на что потратили бы выигрыш?

15:50Нацполиция нашла виновных в перестрелке в Княжичах

15:40Джордж Лукас построит музей за $1 миллиард

15:30Пока барин приезжал открывать зал, во дворе хоронили солдата АТО, - николаевец

15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

15:05СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

14:55Украина и Израиль сняли ограничения в авиаперелетах

14:45В понедельник состоится заседание Николаевского облизбиркома для регистрации новых депутатов облсовета

14:33Янукович услышит приговор весной, - прокурор

14:21Тепловая энергия будет стоить Николаевскому гериатрическому пансионату на 18% меньше

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.12.16 18:532310

В Шотландии водопад стал течь снизу вверх

30.12.16 19:002160

В Казанковском районе у пенсионера угнали трактор

30.12.16 19:211910

На Николаевщине железная дорога осталась без сигнализации

30.12.16 19:372970

Южноукраинский шахматный турнир выиграл Денис Синепупов

Самые читаемые

05.01.17 14:0057540

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2216190

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710280

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:278420

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама