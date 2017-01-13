Пока барин приезжал открывать зал, во дворе хоронили солдата АТО, - николаевец

Пользователь Facebook Александр Иваненко написал на своей странице гневный пост о пышном приёме в Николаеве Порошенко и зряшной смерти участника войны на Донбассе.

"Николаев сегодня!! Днем хоронят солдата АТО в моем дворе: тихо, народу мало, бо зима, оркестр и только слезы близких и выключенные светофоры, ибо через 4 часа барин приехал, открывать спортзал и с барской руки вручать ключи от квартир по советской привычке (только в СССР вручали ключи директора от квартир и машин своим холопам, чтобы знали руку дающего ). Парады и сумочки жене в дни Иловайска, и ключи от квартир с небесными тарифами,ограбленные банки со сбережениями Украинцев и "Слава Украине!" на Новый год!! За что погиб этот Николаевский Герой!! ?(((Ни за этого же с его двухличием!!!", - написал Александр.

В комментариях люди присоединились к возмущению Александра.