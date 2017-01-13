30.12.16 18:532310
Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины
|13.01.17 15:15
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Некоторые из нас ежедневно переходят мосты, чтобы попасть на работу, а потом обратно домой, даже не задумываясь о том, какое разнообразие они вносят в нашу жизнь.
Так, николаевский Ингульский мост, который негласно многие называют «мост смерти», попал в топ самых красивых мостов Украины по версии сайта IgotoWorld.
"Этот шедевр инженерной мысли находится в городе Николаев и является одним из самых больших разводных мостов в Европе.
Напомним, первенство занимает мост в Роттердаме.
Строительство Ингульского моста заняло целых семь лет, а его уникальность заключается в необычной технологии пропуска кораблей, которую часто сравнивают с работой рельсоукладчика", - говориться на сайте.