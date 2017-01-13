Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

Некоторые из нас ежедневно переходят мосты, чтобы попасть на работу, а потом обратно домой, даже не задумываясь о том, какое разнообразие они вносят в нашу жизнь.

Так, николаевский Ингульский мост, который негласно многие называют «мост смерти», попал в топ самых красивых мостов Украины по версии сайта IgotoWorld.

"Этот шедевр инженерной мысли находится в городе Николаев и является одним из самых больших разводных мостов в Европе.

Напомним, первенство занимает мост в Роттердаме.

Строительство Ингульского моста заняло целых семь лет, а его уникальность заключается в необычной технологии пропуска кораблей, которую часто сравнивают с работой рельсоукладчика", - говориться на сайте.