30.12.16 18:532310
СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине
|13.01.17 15:05
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков, в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти 40%.
Между тем, согласно статья 45 Закона Украины об автомобильном транспорте, таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Николаеве на автостоянке сожгли 6 автобусов, курсирующих по маршруту «Николаев - Одесса».