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СБУ разоблачила злоупотребления перевозчиков на Николаевщине

13.01.17 15:05Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств. Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков, в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти 40%.

Между тем, согласно статья 45 Закона Украины об автомобильном транспорте, таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Николаеве на автостоянке сожгли 6 автобусов, курсирующих по маршруту «Николаев - Одесса».

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Пятница, 13.01.2017

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