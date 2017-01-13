Украина и Израиль сняли ограничения в авиаперелетах

Украина и Израиль снимают ограничения по количеству назначенных авиакомпаний для осуществления регулярных воздушных перевозок между странами, а также пунктов прилета и вылета.

"— Председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук 13 декабря подписал Протокол, который заменяет приложение к Соглашению между правительством государства Израиль и правительством Украины о воздушном сообщении, - сказано в сообщении." Отмечается, что документ снимает существующие ограничения по количеству назначенных авиакомпаний для осуществления регулярных воздушных перевозок по основному маршруту Киев - Тель-Авив - Киев и другими маршрутами между странами, а также пунктов прилета/вылета.

Также Госавиаслужба предложила Гражданской авиационной власти Израиля увеличить количество частот по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев до 31 рейса в неделю и по маршрутам Львов - Тель-Авив - Львов, Запорожье - Тель-Авив - Запорожье до 14 рейсов в неделю каждый.