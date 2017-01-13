В понедельник состоится заседание Николаевского облизбиркома для регистрации новых депутатов облсовета

В понедельник, 16 января, в холе здания Николаевского областного совета состоится заседание членов областной избирательной комиссии для регистрации новых депутатов.

Как передает "НикВести", об этом сообщила председатель комиссии Ирина Пономаренко.

Она также сообщила, что в ходе заседания члены комиссии рассмотрят Постановление Николаевского административного окружного суда, которым было отменено решение облизбиркома от 18 октября 2016 года об отказе Татьяне Полищук в регистрации депутатом.

Ранее общественный наблюдатель Виталий Гунько потребовал созвать заседание областной избирательной комиссии в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий депутатов от фракции «Відродження».

Согласно закону, объявить о проведении заседания необходимо не позже следующего дня после получения соответствующего требования.

В противном случае, за мной остается право на обращение в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о созыве заседания Николаевской областной избирательной комиссии, а также с просьбой досрочно прекратить полномочия всего состава Николаевской областной избирательной комиссии, - написал Виталий Гунько на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, места депутатов Олега Мудрака и Сергея Сидорука во фракции «Відродження» в Николаевском облсовете в связи с их досрочным прекращением депутатских полномочий займут Владислав Басс и Юрий Крет.