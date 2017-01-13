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В администрацию Ингульского района Николаева за год обратились более полутора тысяч горожан, в основном - организации и учреждения

13.01.17 14:00Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В администрацию Ингульского района за 2016 год поступило и было рассмотрено 1691 заявление граждан, 1683 - обращения различных организаций и учреждений.

В заявлениях и обращениях, которые поступили в администрацию, затронуты вопросы защиты имущественных и жилищных прав детей (37%), коммунального хозяйства и благоустройства (23%), социальной защиты населения (21%), строительства и промышленности (4%), другие 10%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ингульского района.

Председатель администрации и его заместители в соответствии с утвержденным графиком проводили личный прием граждан. За 2016 года на личном приеме побывало 192 человека. Все заявления рассмотрены и взяты на контроль.

В администрации создана и проводит работу «горячая линия» по телефону 24-81-66 по вопросам реализации конституционного права граждан на обращения.

Вопросы обеспечения выполнения законодательства об обращениях граждан находятся в администрации района на постоянном контроле.

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