30.12.16 18:532310
Николаевцы, будьте осторожны! В соседнюю область завезли российский "Боярышник"
|13.01.17 13:24
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В Херсонскую область для продажи завезли российский "Боярышник"
В Херсонской области начали продавать боярышник из России, который недавно убил более 70 человек в Иркутске. Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.
"В Херсонской области начали продавать боярышник из России. Есть маркировка на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу", - написал он.
Фото: Facebook
Напомним, из-за неправильного употребления настойки боярышника в российском Иркутске скончались 77 человек.
Позже судмедэксперты установили вещество, из-за которого массово погибли люди в Иркутске - метиловый спирт. "Смерть 74 человек наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", - уточнила пресс-секретарь минздрава Иркутской области. С 23 декабря в России приостановили продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.