Николаевцы, будьте осторожны! В соседнюю область завезли российский "Боярышник"

В Херсонскую область для продажи завезли российский "Боярышник"

В Херсонской области начали продавать боярышник из России, который недавно убил более 70 человек в Иркутске. Об этом сообщил журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

"В Херсонской области начали продавать боярышник из России. Есть маркировка на украинском и еще туча нарушений. Самое время обращаться в госпродпотребслужбу", - написал он.

Фото: Facebook

Напомним, из-за неправильного употребления настойки боярышника в российском Иркутске скончались 77 человек.

Позже судмедэксперты установили вещество, из-за которого массово погибли люди в Иркутске - метиловый спирт. "Смерть 74 человек наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", - уточнила пресс-секретарь минздрава Иркутской области. С 23 декабря в России приостановили продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.