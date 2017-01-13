Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На Николаевщине усилится ветер

13.01.17 11:28Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Поднимется сильный ветер, а на дорогах будет скользко

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти по всей Украине и гололедице на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, сегодня на дорогах страны гололедица.

Днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки.

В Киевской области сегодня на дорогах также гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.

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Пятница, 13.01.2017

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