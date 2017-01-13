Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На Николаевщине усилится ветер Поднимется сильный ветер, а на дорогах будет скользко Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра почти по всей Украине и гололедице на дорогах. По данным Укргидрометцентра, сегодня на дорогах страны гололедица. Днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с; днем на Закарпатье сильные осадки. В Киевской области сегодня на дорогах также гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама