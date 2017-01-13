В Украине хотят реабилитировать ОУН-УПА. Еврейские организации против

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky
13.01.17 12:34Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Украинский институт национальной памяти намерен юридически реабилитировать участников Организации украинских националистов и бойцов созданной ими Украинской повстанческой армии.

Об этом в Facebook сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Украинский институт национальной памяти начал подготовку к юридической реабилитации участников ОУН-УПА. Для обсуждения этого вопроса его сотрудники встретились с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко", - написал он.

Долинский утверждает, что в феврале в Верховную Раду будет внесен законопроект о реабилитации участников освободительных движений. Тем самым, пишет глава Украинского еврейского комитета, "открывается путь для автоматической реабилитации не только организаторов и участников еврейских погромов времен Петлюры и Украинской народной республики (1917 - 1920 гг.)... но и, что самое ужасное, членов ОУН и бойцов УПА, полицаев - участников массовых убийств евреев, поляков и ромов".

"Это значит, что осужденные за убийство евреев украинские полицаи, члены ОУН и УПА будут оправданы и признаны невиновными. Это аморально, безнравственно, это отрицает фундамент, на котором стоит современная европейская цивилизация, и это просто убийство памяти шести миллионов евреев погибших в Холокосте. Этого нельзя допустить!" - подчеркивает Долинский.

Ранее польский Сейм объявил Волынскую резню геноцидом своих соотечественников, а ОУН-УПА – организаторами и исполнителями геноцида. А в сентябре президент Израиля с трибуны Рады обвинил ОУН в участии в Холокосте.

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