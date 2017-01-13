Николаевские спасатели провели беседу с рыбаками на Намыве (ВИДЕО)

Фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Спасатели встретились с посетителями зимних водных объектов

Во время беседы с любителями подледного лова и прогуливающимися по заледеневшему Южному Бугу горожанами сотрудники Службы спасения рассказали правила безопасного поведения на льду, выполнение которых может уберечь жизнь и здоровье в случае опасности, проинформировали горожан о признаках, свидетельствующих о ненадежности льда и оказании первой помощи в случае переохлаждения.

К проведению мероприятия спасатели привлекли сотрудника медицинской службы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Специалист рассказал о том, как следует оказывать первую помощь человеку, провалившемуся под лед, о риске обморожения и первоочередных действиях при переохлаждении.

Спасатели рассказали гражданам о средствах спасения людей на воде в зимнее время года.

Кроме того, во время рейда продемонстрировали, как спасают людей на воде зимой с помощью катера на воздушной подушке «Торнадо», который есть на вооружении николаевских спасателей и сотрудников ГСЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

В память о встрече спасатели раздали гражданам информационно-просветительские листовки, в которых подробно разъяснены правила поведения на льду и написан экстренный номер Службы спасения «101».