30.12.16 13:396170
Николаевские спасатели провели беседу с рыбаками на Намыве (ВИДЕО)
|13.01.17 10:37
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Спасатели встретились с посетителями зимних водных объектов
Во время беседы с любителями подледного лова и прогуливающимися по заледеневшему Южному Бугу горожанами сотрудники Службы спасения рассказали правила безопасного поведения на льду, выполнение которых может уберечь жизнь и здоровье в случае опасности, проинформировали горожан о признаках, свидетельствующих о ненадежности льда и оказании первой помощи в случае переохлаждения.
К проведению мероприятия спасатели привлекли сотрудника медицинской службы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. Специалист рассказал о том, как следует оказывать первую помощь человеку, провалившемуся под лед, о риске обморожения и первоочередных действиях при переохлаждении.
Спасатели рассказали гражданам о средствах спасения людей на воде в зимнее время года.
Кроме того, во время рейда продемонстрировали, как спасают людей на воде зимой с помощью катера на воздушной подушке «Торнадо», который есть на вооружении николаевских спасателей и сотрудников ГСЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
В память о встрече спасатели раздали гражданам информационно-просветительские листовки, в которых подробно разъяснены правила поведения на льду и написан экстренный номер Службы спасения «101».