Николаевским чиновником, который не предоставил электронную декларацию, занялась прокуратура

В Николаеве прокуратура начала уголовное производство по факту непредставления чиновником электронной декларации

Прокуратурой Николаевской области выявлен факт непредставления электронной декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. В частности, по результатам проверки, проведенной прокуратурой области по представлению электронных деклараций должностными лицами управления государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области, начато уголовное производство по факту непредставления 2015 года заместителем начальника управления - начальником отдела производственной деятельности маркетинга и экономики, ежегодной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, по ст. 366-1 УК Украины.

Установлено, что чиновник нарушил требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» и не подал в 2016 году ежегодную декларацию 2015 года в течение 60 календарных дней после начала работы системы электронного декларирования.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом прокуратуры области, сообщили в пресс-службе ведомства.

За умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, статьей 366-1 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность и соответствующее наказание - штраф от 2500 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.