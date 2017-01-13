В Украине хотят исключить из обязательной школьной программы физику, химию и точные науки

13.01.17 10:23Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Министерство образования и науки Украины представило на общественное обсуждение проект типового учебного плана для 10-11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук.

Проект опубликован на сайте министерства.

Стоит отметить, что документ предполагает прежде всего существенное сокращение инвариантной (т. е. обязательной для всех учебных заведений) составляющей учебного плана и увеличение вариативной. Если раньше на инвариантную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную - 8,5 часов, то теперь инвариантная составляющая для 10 класса будет насчитывать 20,5 часов, а вариативная - 17,5. По идее, это должно позволить учебным заведениям более гибко подходить к конструированию учебной программы.

Бросается в глаза, что из инвариантной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика: все эти предметы вынесены в вариативную составляющую учебного плана.

Что же касается алгебры и геометрии, на которые раньше в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов - в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс "Математика", на изучение которого в инвариативной части программы отводится 3 часа в неделю.

Основы естественных наук школьникам будут преподавать в рамках объединённого курса "Человек и природа", на изучение которого отводится 3 часа в неделю.

Также объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю (в сумме - 2 часа в неделю против 2,5 часов на два предмета в сумме ранее), а также украинскую и мировую литературу (тоже два часа в сумме против четырёх часов ранее). Зато увеличивается время на занятия физкультурой: 3 часа в неделю вместо двух, пишет "Страна".

Можно отменить, что реформа не создаст особых проблем в изучении точных и естественных наук в школах и классах с углублённым изучением этих предметов. Однако при этом изучение предметов естественнонаучного цикла в классах и школах гуманитарной направленности будет сведено к абсолютному минимуму.

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