В Киеве наблюдается нашествие снегирей

Фото: facebook.com/draught.horse
13.01.17 09:29Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В Киеве появилось множество снегирей. Фото птицы выложила в Facebook киевлянка Галина Задворная.

Под фото Галина отметила, что уже восемь лет не видела этих птиц.

"У меня под окнами (балконом) посажена рябина. Она в этом году такая вся в ярких кистях. Проходя мимо дерева я обратила внимание на красные пятна на снегу, как кровь кто-то разбрызгал- подымаю глаза, а снегирь, такой пузатый и важный объедается ягодами...ну я и рванула домой за камерой...", - написала женщина.

Хотя орнитолог Геннадий Фесенко из Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАНУ в комментарии "КП" говорит, что птиц в столице не мало, просто они живут в парках.

"Конечно, в центре столицы их не увидишь. Они обитают в парках, где больше всего рябины и ясеня", -говорит Фесенко.

По его мнению, популяция этих птиц не увеличилась, просто на их привычном месте обитания мог закончиться корм, и они отправились искать себе пропитание.

А вот куратор зоопарка в Межигорье Сергей Григорьев считает, что птиц так много, потому что браконьеры не успели их выловить.

"Попомните мои слова, скоро снегирей будут продавать на столичном Птичьем рынке. В прошлом году за одного просили 200 гривен", - рассказал Григорьев.

В Украину снегири прилетают с октября, а улетают в апреле.

Кстати, по словам экспертов, сейчас в Киеве больше всего развелось серых голубей, ястребов и ворон.

"А вот воробьев стало меньше. Из-за того, что люди выбрасывают мусор в пакетах, им тяжело добывать себе пищу", - объяснил Сергей Григорьев.

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