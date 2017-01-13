Бюджет Николаевщины-2017: сколько и на что получат учебные заведения

В 2017 году в перечень объектов и учреждений, которые будут финансироваться за счет средств бюджета развития областного бюджета Николаевской вошли несколько учебных заведений, сообщили в пресс-службе ОГА.

Учебный корпус высшего музыкального училища г. Николаева. 4 106 392 грн - на выполнение работ по реконструкции кровли, фасада и внутренних помещений (в т. ч. корректировка проектно-сметной документации).

Николаевская общеобразовательная школа-интернат №3 I-III степеней. 2 249 698 грн - на реконструкцию. Это - пристройка к зданию учебного корпуса лифтовой шахты. Замена деревянного перекрытия учебного корпуса на железобетонное, замена покрытия крыши и утепление чердачного перекрытия, замена внутренних инженерных сетей спортивного зала, учебного и спального корпусов, замена деревянных окон и дверей на металлопластиковые, замена пола и усиление конструкций стен спортивного зала. Перепланировка помещений в подвале спального корпуса. Ремонт внутренних помещений и наружное утепление стен даст возможность экономии бюджетных средств на отоплении.

Рацинская специальная общеобразовательная школа-интернат Вознесенского района. 3 206 785 грн - на реконструкцию производственного корпуса. Это - замена конструкции веранд с кирпичной кладки и деревянного остекления на новые светопрозрачные из стеклопакетов из ПВХ-профиля, замена покрытия крыши, замена деревянных окон на стеклопакеты и замена внутренних инженерных сетей. Наружное утепление стен и утепление чердачного перекрытия и устройства санузла в помещении даст возможность экономии бюджетных средств на эксплуатационные расходы, будет способствовать сохранению фонда зданий.

Владимирская общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней. 2 777 125 грн - на реконструкцию котельной. Это - замена устаревшего котельного оборудования на оборудование с более высоким КПД. Реализация проекта позволит уменьшить расходы бюджетных средств на оплату отопления за счет энергосберегающего эффекта и обеспечит надлежащие санитарно-гигиенические условия для воспитанников школы-интерната. Проектом также предусмотрена установка системы очистки воды (водоснабжение на котельную осуществляется от собственной скважин. Из-за низкого качества воды котлы выходят из строя).

Николаевский областной центр переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. 424 892 грн - на реставрацию административного здания. Это - реконструкция кровли, обновление фасада, замена инженерных сетей (в т. ч. изготовление проектно-сметной документации).

Шевченковская общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней. 258 445 грн - на завершение работ по обустройству заведения внутренними санитарными узлами.

Николаевское высшее училище физкультуры. 3 200 000 грн - на капитальный ремонт и утепление фасада здания учебного корпуса.

Николаевская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III ступеней №4. 1 852 278 грн - на капитальный ремонт кровли. Кровля учебного корпуса 1 684 м² за давностью эксплуатации и по техническому состоянию находится в аварийном состоянии.

Николаевский базовый медицинский колледж. 2 437 267 грн - на капитальный ремонт фасада и санацию здания. Проведение работ по утеплению наружных стен здания позволит сэкономить затраты на обогрев помещений в осенне-зимний период, улучшить функциональные характеристики стен здания.

Николаевский областной институт последипломного педагогического образования. 2 500 000 грн - на капитальный ремонт здания. Это - внутренние отделочные работы, ремонт кровли, ремонт внутренних сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации, замена электропроводки.