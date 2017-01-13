Порошенко отметил принципиальную позицию губернатора Николаевщины Савченко по контролю уплаты земельного налога

Во время проведения совещания в Одессе с председателями облгосадминистраций четырех южных областей, главами ОТГ и руководителями государственных служб Украины Президент Украины Петр Порошенко отметил принципиальную позицию главы Николаевской ОГА Алексея Савченко по контролю уплаты земельного налога.

Это произошло вчера, 12 января, после того, как губернатор Николаевщины рассказал, что за три месяца существования рабочей группы по контролю уплаты земельного налога в области поступления в местные бюджеты увеличились в пять раз.

Президент дал поручение главе ГФС Украины Роману Насирову взять под контроль вопрос уплаты налога на землю.

«Сегодня мы делаем неконкурентоспособными тех сельхозпроизводителей, которые честно платят налоги. Это разрушает конкурентную ситуацию в экономике, разрушает налоговую базу объединенных территориальных общин », - сказал Петр Порошенко.