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В честь приезда Порошенко в Николаеве не работали светофоры

12.01.17 20:21Сколько просмотров этой статьи16Сколько комментариев этой статьи0

Вечером в четверг, на нескольких центральных перекрестках в Николаеве возникла неразбериха, связанная с отключением светофоров.

Как сообщает издание "Новости-N", светофоры на пересечении ул. Садовой с ул. Чкалова, проспектом Центральным (Ленина),ул. Большой Морской, ул. Спасской были отключены в связи с проездом кортежа президента Порошенко.

Получилось так, что светофоры отключили минут за пятнадцать до проезда президентского кортежа. В этот период движение на перекрестках регулировали полицейские.

Как только президент проехал, полицейские тут же снялись и уехали, а светофоры никто так и не включил. В результате, на оживленных городских перекрестках образовалась неразбериха, чреватая опасными последствиями как для водителей, так и для пешеходов. Ситуация усугубилась еще и тем, что все происходило в рабочую перевозку, в «час пик», когда движение транспорта и пешеходов максимально интенсивное. По состоянию на 19.00 светофоры так и не были включены, то есть, не работали уже более часа.

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Четверг, 12.01.2017

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