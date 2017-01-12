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Доллар достиг 29 гривен в обменниках Украины

12.01.17 17:58Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Реальный наличный курс гривны падает не по дням, а по часам. Вместе с долларом подорожал и евро - до 30,7 грн.

На протяжении дня 12 января реальный наличный курс гривны в Украине продолжил падение по отношению к главным мировым валютам.

Если с утра четверга курс доллара в банках, на наличном и черном рынке не превышал 28,6 грн, то уже к вечеру он взлетел до 29 грн.

Соответственно и курс евро перешагнул отметку в 30 грн и в покупке, и в продаже

Средний курс доллара в пунктах обмена валют составляет 28,74 в продаже и 28,45 грн в покупке. Евро в некоторых обменниках подорожало до 30,2 грн в покупке и 30,7 грн в продаже. Упал на протяжении дня курс гривны и в кассах обмена валют в ряде банков. Если до полудня максимальный курс доллара составлял 28,6 грн в продаже, то сейчас - 28,9 грн (Правэкс-банк) в продаже и 28,3 грн в покупке (ТАСкомбанк). Минимальный курс доллара на продажу сейчас - 28,2 грн (Укргазбанк)

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