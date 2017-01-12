Украина увеличила производство сахара на 40%

На внешние рынки было поставлено почти 470 тыс. тонн сахара.

В Украине все 42 сахарных завода завершили производственный сезон. Предприятия переработали 13,66 млн тонн сахарной свеклы. Производство сахара увеличилось на 40,5%, до 2,008 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара Укрцукор, отметив, что в этом году сахарная свекла была намного лучшего качества.

"Из-за неурожая в Бразилии и Индии и благоприятной конъюнктуры мирового рынка, производителям удалось поставить на внешние рынки почти 470 тыс. тонн сахара, основная масса которого была отправлена в Шри-Ланку, Грузию и Тунис", – говорится в сообщении.

В ассоциации прогнозируют, что в 2017 году произойдет увеличение площадей под сахарной свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций в структуре посевов