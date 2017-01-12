ООО "Карс Клининг" убрал снег в Большой Коренихе В микрорайоне Большая Корениха работники сектора обеспечения и координации социальных вопросов территориальных образований «Большая Корениха» организовывали работу снегоочистительных машин на территории микрорайона. Как сообщает "Новости N", за 7 и 8 января выполнена уборка снега по улицам: Чкалова, Николаевских десантников, Гарнизонной (частично), Первомайской (частично), Мельничной, Октябрьской (частично), П. Осипенко (частично), Кирова (частично), Б.Фармаковського, Измаильской (частично), Клубной (частично), Античной (частично). По состоянию на 11.01.2017 расчищены подъездные пути к школе № 23, почтовому отделению, семейной амбулатории, бювету питьевой воды, магазинам, кладбищам, конечной остановке маршрута № 23. 12.01.2017 ООО "Карс Клининг" расчистил от снега подъезды к контейнерным площадкам и вывез мусор из контейнеров. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама