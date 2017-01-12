Верхний банер

ООО "Карс Клининг" убрал снег в Большой Коренихе

12.01.17 15:07Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

В микрорайоне Большая Корениха работники сектора обеспечения и координации социальных вопросов территориальных образований «Большая Корениха» организовывали работу снегоочистительных машин на территории микрорайона.

Как сообщает "Новости N", за 7 и 8 января выполнена уборка снега по улицам: Чкалова, Николаевских десантников, Гарнизонной (частично), Первомайской (частично), Мельничной, Октябрьской (частично), П. Осипенко (частично), Кирова (частично), Б.Фармаковського, Измаильской (частично), Клубной (частично), Античной (частично).

По состоянию на 11.01.2017 расчищены подъездные пути к школе № 23, почтовому отделению, семейной амбулатории, бювету питьевой воды, магазинам, кладбищам, конечной остановке маршрута № 23.

12.01.2017 ООО "Карс Клининг" расчистил от снега подъезды к контейнерным площадкам и вывез мусор из контейнеров.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 12.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:00Мошенники разработали специальные "зимние" схемы для угона автомобилей

15:31В Николаеве американцы планируют установить «умные» остановки

15:12В Николаевской области спасатели вызволили из снежной ловушки автобус с пассажирами

15:07ООО "Карс Клининг" убрал снег в Большой Коренихе

15:00СБУ не стала запрещать въезд в Украину Диме Билану

14:49Причиной пожара в николаевской пятиэтажке стало короткое замыкание

14:40Активисты запустили сайт, который покажет сколько денег тратят украинские партии

14:36Открытый люк-подснежник на Пограничной

14:32В Николаеве загорелась маршрутка

14:21Сегодня родился французский писатель-сказочник, поэт и критик Шарль Перро

14:10Николаевские спасатели продолжают вызволять автомобили из снежных ловушек (ВИДЕО)

14:00Последние новости о «Платинум банке»: Тарута хочет импичмент Порошенко

13:46Порошенко дал старт Года Японии в Украине

13:30К 25-летию дипотношений Украины и США в Одессе выступит знаменитый американский кларнетист

13:22Школы Новоодещины получили школьные автобусы

13:11Определен лучший футболист Николаевской области 2016 года

13:00Названа самая пьющая нация

12:50Южноукраинская теннисистка заняла 61-е место во всемирном рейтинге WTA

12:34Стало известно, сколько елок украинцы официально купили на Новый год

12:25В Николаеве почтят память Кузьмы Скрябина

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.12.16 16:292060

Николаевцы проанализировали работу Апелляционного суда области

29.12.16 16:311860

У Миколаївській області створено громадський Рух опору

29.12.16 16:482210

В Николаевской аграрке "обкатают" экспериментальную технику

29.12.16 17:071880

В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

Самые читаемые

05.01.17 14:0057160

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

31.12.16 15:2215770

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

05.01.17 20:3710000

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:277960

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама