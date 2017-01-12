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В Николаеве американцы планируют установить «умные» остановки

12.01.17 15:31Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве хотят установить «умные» остановки. В таких комплексах можно будет согреться, подключиться к всемирной паутине, при необходимости вызвать полицию.

Об этом шла речь 11 января во время встречи мэра Александра Сенкевича с делегацией англо-американской компании CLA Urban International, в состав которой вошли исполнительные директоры Кертис Энтони Филипп и Эндрю Макдональд Кей, а также старший менеджер проектов Меван Смис Арачи.

Представители компании CLA Urban International презентовали проект современных остановочных комплексов и уличного освещения. Такие остановки подпадают под определение «умные». Там предусмотрены точки доступа к интернету, подогрев крыши и боковых панелей, тревожная кнопка для вызова полиции, экраны высокого разрешения и информационное табло. Эти комплексы полностью автономные, ведь используют энергию, выработанную солнечными батареями, и могут проработать пять дней при пасмурной погоде, когда отсутствует источник энергии. Кроме того, там возможна установка камер видеонаблюдения, другого интеллектуального оборудования.

Что касается уличного освещения, то оно также будет работать от солнечных батарей, что обеспечит полную автономность. Там предусмотрено использование современных LED светильников.

В качестве пилотного проекта компания CLA Urban International предлагает установить в Николаеве два современных остановочных комплекса. Если проект успешно воплотят в жизнь, будет рассматриваться возможность о продолжении сотрудничества в рамках софинансирования с городом. Кроме того, возможно и создание предприятия по производству таких комплексов в нашем городе, на данный момент их производят в США.

Стороны обсудили места, где можно было бы разместить первые в Николаеве «умные» остановки. После этого специалисты компании CLA Urban International сделают соответствующие расчеты и представят городской власти разработанные прототипы остановочных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Четверг, 12.01.2017

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