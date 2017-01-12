Николаевцы предлагают перекрыть Потемкинскую для личного транспорта

Причиной такого требования стал очередной инцидент с парковкой автомобиля

Героиней группы «Автобыдло Николаев» в Фейсбуке стала дама на «Шкоде», перекрывшая проезд трамваю.

Вот что николаевец Denys Moliaka пишет в своем сообщении:

«#ВЕ5579АЕ «Подумаешь, 10 минут меня не было, чего возмущаться?!», — выдала хозяйка «Шкоды». А то, что два трамвая стоят с людьми, это мелочи жизни, нищеброды подождут. Потому что если ты на тачидле и в шубе, то ты сливки общества. При этом места свободного было еще около метра.

На Потемкинской это системная проблема.

Потемкинскую в самом центре города следует перекрыть для личного автотранспорта (кроме местных жителей, которые въезжают во дворы, и спецтранспорта). Это прекрасным образом отразится на жизни улицы».