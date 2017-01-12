29.12.16 14:202370
Николаевцы предлагают перекрыть Потемкинскую для личного транспорта
|12.01.17 12:00
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Причиной такого требования стал очередной инцидент с парковкой автомобиля
Героиней группы «Автобыдло Николаев» в Фейсбуке стала дама на «Шкоде», перекрывшая проезд трамваю.
Вот что николаевец Denys Moliaka пишет в своем сообщении:
«#ВЕ5579АЕ «Подумаешь, 10 минут меня не было, чего возмущаться?!», — выдала хозяйка «Шкоды». А то, что два трамвая стоят с людьми, это мелочи жизни, нищеброды подождут. Потому что если ты на тачидле и в шубе, то ты сливки общества. При этом места свободного было еще около метра.
На Потемкинской это системная проблема.
Потемкинскую в самом центре города следует перекрыть для личного автотранспорта (кроме местных жителей, которые въезжают во дворы, и спецтранспорта). Это прекрасным образом отразится на жизни улицы».