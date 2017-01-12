Поцелуй в «Титанике» признали лучшим за всю историю Голливуда

Поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в легендарном фильме-катастрофе «Титаник» (1997) по результатам опроса, проведенного среди любителей кино, был признан лучшим в истории Голливуда.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет являются обладателями самой престижной в мире кино премии «Оскар», но правда принесли актерам эти награды роли не в «Титанике». За этот фильм Кейт была номинирована на «Оскар», но так и не получила его, зато эту престижную награду ей принесла роль в драме Стивена Долдри «Чтец». Партнер Уинслет - Ди Каприо получил свой долгожданный «Оскар» за роль в остросюжетном вестерне «Выживший».

В мелодраматическом фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона, посвященном самому известному в мире кораблекрушению, Кейт и Лео сыграли влюбленных Роуз и Джека, и сцена их поцелуя на корме «Титаника» стала одной из самых романтичных и запоминающихся. Этот поцелуй поклонники кино признали лучшим в истории Голливуда.

Всего в рейтинге лучших кинематографических поцелуев представлено полсотни кинолент и анимационных фильмов. Второе место в рейтинге заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney «Леди и Бродяга», третье — поцелуй Патрика Суэйзи и Деми Мур в «Привидениях».

В десятку лучших голливудских поцелуев также были включены сцены из «Красотки», «Грязных танцев», «Бриджит Джонс», «Человека-паука», «Завтрака у Тиффани», «Унесенных ветром» и V эпизода «Звездных войн».