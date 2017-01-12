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На Кривоозерщині боротьба з негодою відбувалася при 20-градусному морозі

12.01.17 08:30Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Голова Кривоозерської райдержадміністрації Олексій Мірошниченко як голова районного оперативного штабу висловив подяку усім працівникам служб району та учасникам заходів з ліквідації наслідків негоди.

За інформацією оперативного штабу для розчистки доріг крім 3 одиниць снігоочисної техніки райавтодору додатково було залучено більше двадцяти одиниць техніки місцевих суб’єктів господарювання, які проводили розчистку населених пунктів та доріг загального користування району. На деяких ділянках через снігопад та потужні пориви вітру роботи по розчистці проводитися по кілька раз на добу.

За дні негоди співробітниками МНС було звільнено зі снігового полону 8 автомашин із 21 дорослими та 6 дітьми; лікарями швидкої було здійснено більше сотні виїздів, до районної лікарні звернувся 81 пацієнт, з яких 51-го було госпіталізовано; працівниками РЕС було здійснено 11 виїздів для здійснення ремонтних робіт по відновленню електропостачання; співробітники відділення нацполіції здійснювали цілодобове перекриття траси Р-75, що упередило можливість виникнення автозаторів до повної розчистки траси.

Не зважаючи на те, що впродовж кількох останніх днів у зв’язку з погіршенням погодних умов прийшлось працювати в посиленому режимі в умовах снігопаду, хуртовини та зниження температури повітря до мінус 20 градусів, усі служби району за сприяння органів місцевого самоврядування та небайдужих громадян вжили усіх необхідних заходів та не допустили негативних наслідків негоди, - зазначив очільник району.

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