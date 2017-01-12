Стало известно, сколько елок украинцы официально купили на Новый год Государственное агентство лесных ресурсов обнародовало статистику продаж новогодних хвойных деревьев государственными лесохозяйственными предприятиями. Специализированные предприятия реализовали 510,9 тысяч хвойных деревьев на сумму 26,9 млн гривен. По областям: гослесхозы Полтавской области реализовали 74,136 тысячи деревьев, Житомирской области - 42 тысячи, Кировоградской - 26,5 тысячи, Волынской области - 70 тысяч деревьев. По Николаеву данных пока нет. Лидером по продажам стало государственное предприятие «Кременчугское лесное хозяйство» - 18 540 новогодних деревьев. Как сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов, работники лесных хозяйств области подготовили для населения достаточное количество новогодних деревьев. Для этого в крупных городах, районных центрах и лесничествах организовали пункты продажи елок. Елки можно было приобрести от 41 гривен. Вся продукция была выращена на специально отведенных для этого плантациях и бережно ухожена специалистами, поэтому покупатели получили качественный, экологически чистый продукт. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама