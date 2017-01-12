29.12.16 14:202370
Стало известно, сколько елок украинцы официально купили на Новый год
|12.01.17 12:34
|42
|0
Государственное агентство лесных ресурсов обнародовало статистику продаж новогодних хвойных деревьев государственными лесохозяйственными предприятиями.
Специализированные предприятия реализовали 510,9 тысяч хвойных деревьев на сумму 26,9 млн гривен.
По областям: гослесхозы Полтавской области реализовали 74,136 тысячи деревьев, Житомирской области - 42 тысячи, Кировоградской - 26,5 тысячи, Волынской области - 70 тысяч деревьев. По Николаеву данных пока нет.
Лидером по продажам стало государственное предприятие «Кременчугское лесное хозяйство» - 18 540 новогодних деревьев.
Как сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов, работники лесных хозяйств области подготовили для населения достаточное количество новогодних деревьев. Для этого в крупных городах, районных центрах и лесничествах организовали пункты продажи елок. Елки можно было приобрести от 41 гривен. Вся продукция была выращена на специально отведенных для этого плантациях и бережно ухожена специалистами, поэтому покупатели получили качественный, экологически чистый продукт.