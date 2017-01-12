Специалисты сервисных центров МВД Николаевщины за год выявили около двух десятков похищенных автомобилей

В 2016 году работниками территориальных сервисных центров МВД осуществлено 42 тысячи 144 операции по регистрации или перерегистрации транспортных средств.

Также во время предоставления административных услуг специалистами экспертной службы было выявлено 20 транспортных средств, в которых идентификационные номера агрегатов были изменены или же с признаками подделки, 19 транспортных средств, которые были похищены и 16 фактов использования документов с признаками подделки, сообщили в пресс-службе ведомства.

К тому же получить административную услугу обратились 7 человек, находившихся в розыске. По всем случаям работникам сервисных центров пришлось отказать посетителям в предоставлении услуг, а взамен вызвать правоохранителей.

Напоминаем, что на Николаевщине функционирует пять территориальных сервисных центров МВД, в которы хграждане имеют возможность получить административные услуги по государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств и получения или замены водительских удостоверений и пр. Данные услуги предоставляются в установленном порядке и в определенные действующим законодательством сроки по принципу «Единого окна», то есть независимо от места регистрации или проживания посетителя центра.